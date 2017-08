Noord Vandaag: 'Die zombieblik, die wil ik vastleggen'

Je kent het vast wel: terwijl je op straat loopt, krijg je een berichtje op je mobiel en voor je het weet ben je verzonken in gedachten aan het appen op je smartphone.

Fotograaf Ritzo ten Cate legt het fenomeen vast in de stad Groningen. 'Die mensen zijn zo verzonken, ze hebben een soort zombieblik in hun ogen. Daar zoek ik naar op de foto's.'Ten Cate schrok vorig jaar zelf ook, toen hij na een tochtje met Pokemon Go 'ineens' op station Groningen-Noord stond. 'Ik dacht: wat is er gebeurd? Ik was gewoon verdwaald.'Het fotoproject is niet alleen bedoeld om grappige reacties los te maken. Ten Cate: 'Ik maak me ook zorgen. Dit gedrag kan echt best serieuze gevolgen hebben.'- Omwonenden van Holland Casino maken zich ernstig zorgen over hun gezondheid na de brand van zondag- Schiermonnikoog moet weer autoluwer worden- Kim Polling is helemaal klaar voor haar eerste WK-goud- Komt er een einde aan de waddenexcursies naar zeehonden?- Een nieuwe opgave van onze zomerquiz 'Woar is dit'?Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist