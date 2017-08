Proef met waterstofbussen niet in gevaar na afhaken Utrecht

Het afhaken van de provincie Utrecht in een gezamenlijk project om bussen op waterstof te laten rijden, is voor het ov-bureau Groningen-Drenthe geen aanleiding om zelf ook een pas op de plaats te maken.

Omdat er per jaar per bus tot 90.000 euro bijgelegd moet worden, vindt Utrecht de bussen te duur in het gebruik. Ons ov-bureau is bezig met een proef waarin twee bussen op waterstof rijden.De financiering van de Gronings-Drentse waterstofbussen is goed geregeld, dus het Utrechtse besluit is niet iets om je zorgen over te maken, vindt directeur Jan van Selm van het ov-bureau.'De provincie, het Rijk en Europa betalen mee. Dus voor ons als ov-bedrijf is het prima te dragen.'De proef met twee bussen moet uiteindelijk uitgroeien tot twintig bussen. 'Eind 2018 hopen we daar meer zekerheid over te hebben', aldus Van Selm.Hij gaat ervan uit dat dezelfde partijen dan ook meebetalen. 'Daarnaast doen we dat samen met de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant.'