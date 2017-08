Robben verliest met Oranje; WK bijna onhaalbaar

Arjen Robben is met het Nederlands elftal met 4-0 onderuit gegaan in en tegen Frankrijk. Oranje moest winnen om zicht te houden op plaatsing voor het WK.

De aanvoerder van het nationale elftal baalde zichtbaar. 'Godsamme, ik miste zelf ook een paar kansen, die moesten er eigenlijk ook wel in', zegt de Bedumer voor de camera van de NOS.Er is nog een theoretische kans dat Oranje zich plaatst. Doordat Zweden van Bulgarije verloor, houdt Nederland een sprankje hoop. Nederland staat nu vierde, met zes punten achterstand op Frankrijk, drie op Zweden en twee op Bulgarije, maar krijgt in de resterende drie duels Bulgarije en Zweden nog op bezoek.'Simpel, we moeten nu drie keer winnen. En dan kunnen we alsnog de play-offs in', vat Robben de opdracht voor het Nederlands elftal samen.Of Nederland dat haalt, is zeer de vraag. Maar winnen zat er donderdag niet in, weet Robben. 'Het was een terechte nederlaag, Frankrijk was veel beter. De eerste helft gaven we niet thuis. De tweede helft kom je met tien man te staan en dan speel je een verloren wedstrijd.'