Transferdeadline verstreken; geen nieuwe aanwinsten meer voor FC Groningen

FC Groningen heeft zich de laatste dagen niet meer geroerd op de transfermarkt. Donderdag om middernacht liep de transferwindow af.

De Groningers versterkten zich deze zomer met zeven nieuwe spelers. Daarentegen vertrokken er ook elf. Een deel daarvan stond regelmatig in de basis, zoals Bryan Linssen, Desevio Payne en Simon Tibbling.- Uriel Antuna (gehuurd van Manchester City)- Lars Veldwijk (gekocht van KV Kortrijk, contract tot medio 2020)- Todd Kane (gehuurd van Chelsea)- Ritso Doan (gehuurd van Gamba Osaka)- Django Warmerdam (gekocht van Ajax, contract tot medio 2020)- Mike te Wierik (gekocht van Heracles Almelo, contract tot medio 2020)- Kevin Begois (gekocht van PEC Zwolle, contract tot medio 2018)- Roland Baas (naar Heracles Almelo)- Martijn van der Laan (naar SC Cambuur)- Simon Tibbling (naar Brondby IF)- Bryan Linssen (naar Vitesse)- Jason Davidson (was gehuurd, terug naar Huddersfield Town)- Peter van der Vlag (naar FC Emmen)- Alexander Sorloth (naar FC Midtjylland)- Desevio Payne (naar Excelsior)- Hedwiges Maduro (naar Omonia Nicosia)- Tom Hiariej (naar Central Coast Mariners)- Stefan van der Lei (naar Willem II)