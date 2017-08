Casino belooft omliggende huizen tijdens sloop te monitoren

Holland Casino laat nog voor de sloop de bouwkundige staat van alle omliggende huizen bepalen. Op die manier kan eventuele schade door sloop goed worden vastgesteld.

Zoiets als de twin towers gebeurt hier niet Geert van Oost - Constructeur

We nemen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de inwoners van de stad uiterst zorgvuldig Peter den Oudsten - burgemeester

Dat zegt casino-directeur Erwin van Lambaart toe aan meer dan honderd omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst in De Oosterpoort donderdagavond.Omwonenden vragen om een nulmeting van hun huizen en die komt er. 'Ja, voordat de sloop gaat beginnen brengen we de omliggende panden in kaart. Dat is onderdeel van het sloopplan,' belooft Van Lambaart.Verder zegt de gemeente toe voor onderdak te zorgen, mochten omwonenden tijdens de sloop tijdelijk hun huis uit moeten. Burgemeester Peter den Oudsten: 'We kijken dan zorgvuldig naar de belangen van omwonenden.'Casino-directeur Erwin van Lambaart vertelt dat de sloop stapje voor stapje zal gaan, om de veiligheid te garanderen. 'En ook om de overlast zo minimaal mogelijk te houden, want u hebt al voldoende moeten meemaken.'Hij en de gemeente kunnen nog niks zeggen over de startdatum van de sloop en de manier waarop. Den Oudsten: 'Er komt een sloopplan en de gemeente moet daarna een sloopvergunning afgeven.'De man die in de jaren tachtig de constructie van het gebouw ontwierp gaat in op het risico op instorten, want dat is er. De kant van het Pepergasthuis is volgens Geert van Oost veilig, omdat het pand aan die kant alleen naar binnen kan instorten. De achterkant is gevaarlijker. 'Ik kan niet uitsluiten dat er iets naar achteren valt.'Deze informatie doet bewoners van het Schuitendiep achter het casino flink schrikken. 'Ik heb een tuin tot aan de parkeergarage. Ik voel me nu helemaal niet meer veilig. Wat is de impact op mijn huis als het casino instort. Klappen de ramen er dan uit; wij slapen aan de achterkant...'Constructeur Van Oost: 'Als ik het over instorten heb dan bedoel ik dat een deel het kan begeven. De kans dat het hele gebouw instort is vrijwel ondenkbaar. Zoiets als de twin towers gebeurt hier niet.'De drie dieseltanks in en op het casino leiden tot grote onrust. Want wat als die waren ontploft? En kunnen ze tijdens de sloop niet alsnog ontploffen? Volgens commandant Knoop waren de tanks wel een reden om rekening te houden met verdere escalatie van de brand. Even later komt er geruststelling van de kant van het casino. 'De dieseltanks zijn vanmiddag afgetapt en zijn nu leeg.' Daarop reageert de zaal met opgelucht gelach.Op de vraag of hij zijn eigen gezin nu naast het casino zou laten wonen is hij duidelijk. 'Als u het mij vraagt zou ik mijn gezin er laten wonen. Het is weer voldoende veilig.'GGD-arts Frans Greven gaat in op de zorgen over de schadelijke rook die in huizen hangt. Hij zegt dat het geen zin heeft om in de huizen te meten of er gevaarlijke stoffen zijn. 'Iedereen reageert anders op rook. U bent zelf uw beste meetapparaat. Als u er last van hebt laat het u zien dat het teveel is. Het is geen ramp dat u er aan blootgesteld wordt, maar we raden het wel af. Het is uw eigen inschatting.'Den Oudsten: 'We nemen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de inwoners van de stad uiterst zorgvuldig.' Ook benadrukt hij dat de gemeente nog steeds bereid is een slaapplek te betalen als bewoners thuis niet kunnen slapen.Vragen zijn er ook over de auto's die nog in de parkeergarage staan. 'Mijn zoon heeft zijn auto daar staan en de verzekering levert maar twee weken een vervangende auto. Wat nu?' Casino-directeur Van Lambaart geeft een sprankje hoop. 'Ze zijn nu aan het kijken of en wanneer de auto's er uit kunnen. Dat kan pas als het pand veilig is. Ik hoop dat dat volgende week is.'Ook gaat het nog even over de brand zelf. Uit de woorden van de brandweer blijkt dat er serieus gevreesd is dat de brand zou overslaan op omliggende gebouwen, mede door de dieseltanks. Dat was de reden dat de Drentse brandweer erbij werd ingeschakeld.Commandant Roelf Knoop: 'Die was er om een tweede schil aan te leggen voor als de brand zich zou uitbreiden. Dit bleek uiteindelijk niet nodig.'Knoop vertelt ook dat er de komende weken nog nabrandjes kunnen zijn in het pand. Dat leidt ook tot onrust onder omwonenden die constateren dat ze dus nog meer rook binnen krijgen. 'Would you live there?' Knoop: 'ik bedoel geen grote branden, maar het kan af en toe nog wat oplaaien.'Richard Bouma was bevelvoerder op het eerste brandweervoertuig. Hij vertelt de zaaldat hij verrast was door de Duitse man die ineens de parkeergarage uit kwamuitlopen. 'Daar had ik nooit over nagedacht en ik was er ook niet naar op zoek gegaan.' Toen de brandweer de man zag is er alsnog in de parkeergarage gezocht naar andere mensen. Die waren er niet.De bevelvoerder krijgt applaus van de meer dan honderd aanwezigen. En naast alle vragen en opmerkingen zijn er ook complimenten voor het optreden van de brandweer.