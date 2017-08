Krantenoorlog in Haren is definitief voorbij

'Harense Toestanden' wordt niet meer als papieren versie bezorgd in de gemeente Haren. Daarmee is de krantenoorlog voorbij, eerder staakte de krant 'Ons Haren' al de strijd.

Volgens Paul van Weringh van 'Harense toestanden' was de krant wel rendabel, maar is tijdgebrek de reden om te stoppen met de papieren editie.'Het wordt steeds moeilijker om de deadline te halen door mijn andere werk. In juli en augustus is de krant daardoor ook al niet verschenen.'Anderhalf jaar geleden ontbrandde de krantenoorlog in Haren doordat er twee nieuwe lokale kranten verschenen. Naast de al bestaande uitgaven 'Haren de Krant' en het 'Harener Weekblad' kwamen daar 'Ons Haren' en 'Harense Toestanden' bij.Hoofdredacteur Marco in 't Veld van 'Ons Haren' staakte de strijd na ruim een half jaar omdat zijn krant niet rendabel bleek te zijn. Daar is volgens Van Weringh in zijn geval dus geen sprake van. 'Ons doel was om de lokale media wakker te schudden. Die missie hebben we gehaald.'De papieren versie van 'Harense Toestanden' stopt dus per direct, online gaat van Weringh via Facebook wel verder.