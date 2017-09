'Het gaat je door merg en been, maar kinderkanker is te bestrijden'

De 'startpoort' is opgeblazen en 260 lopers en fietsers staan klaar voor de start in het Stadspark in Groningen. Rond de klok van acht uur klinkt daar het startschot voor de tweede editie van de Run for Kika-estafette.

Alle deelnemers rennen of fietsen in drie dagen tijd van Groningen naar Utrecht om geld op te halen voor kinderen met kanker. Dat gaat in estafettes en met een symbolische 95 kilometer per dag. 'De kans dat een kind geneest van kanker is nu 75%. Dat willen we naar 95% brengen', legt organisator Noor Gerrits uit.Eén van de fietsers staat klaar om te gaan. 'Ik werk zelf in het Prinses Maxima Centrum en heb dagelijks met kinderkanker te maken. Dat is heftig en je blijft een mens; het is veel verdriet wat je ziet. Maar kinderen zijn heel puur dus je krijgt er ook mooie momenten voor terug.''Eerlijk is eerlijk, soms neem ik het leed wel mee naar huis. Maar gelukkig kun je er met collega's ook goed over praten.'Commissaris van de Koning René Paas mag het startschot geven voor de eerste estafette. 'Ik heb vrienden meegemaakt die een kind hebben verloren en dat gaat je door merg en been. Het is heel belangrijk dat mensen zich blijven verzetten, want kanker is te bestrijden', zegt hij terwijl hij de hoorn indrukt.Samen met de eerste run is er inmiddels 370.000 euro opgehaald. Dat geld wordt volgens Gerrits grotendeels besteed aan onderzoek. 'Het zou prachtig zijn als we de vier ton halen.'