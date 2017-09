Vijftig jaar kunstschilder: Helmantel eert collega's in De Weem

Een klein schilderijtje van 10 bij 15 centimeter prijkt aan de muur van de Weem in Westeremden. Het is het eerste werk van een collega dat kunstschilder Henk Helmantel aanschafte. Toen hij op de brommer door Nederland toerde in '75. Met zijn expositie 'Geachte Collega's' viert hij zijn vijftigjarig jubileum in het vak.

'Ik heb het schilderijtje gekocht in '75', wijst Helmantel, 'de Weem was net gebouwd. Op de plof (de brommer, red.) maakte ik een reis door Nederland en in Deventer zag ik een prachtig schilderij van Koos Stikvoort uit Alkmaar. Ik ben er nog steeds heel blij mee, het is echt een meesterwerkje.'De Westeremder viert zijn jubileum met twee exposities, waarbij hij tijdens de eerste zijn eigen werk tentoonstelde. Met zijn nieuwe tentoonstelling eert hij collega's in het schildersvak. Door de jaren heen verzamelde Helmantel met zijn vrouw Babs een collectie van museaal niveau.'Ik heb altijd aandacht gehad voor werk van collega's en laat het nu zien als waardering', aldus Helmantel. 'Kiek es wat er om mie tou gebeurt. Fantastische dingen worden er gemaakt.' En dus vind je in de Weem schilderijen uit verschillende periodes en stijlen, 'van realistische, tot impressionistische en abstracte kunst.'Helmantel begon met schilderen in 1967. 'Ik kwam net uit dienst na mijn opleiding aan Minerva. In april werd ik vrijgelaten - zo voelde dat - en toen was ik opeens zelfstandig kunstenaar. Ik begon vroeg 's ochtends, maakte landschappen, stillevens en portretten', blikt Helmantel terug.Zijn eerste tentoonstelling vond datzelfde jaar plaats in de kerk van Loppersum. 'Ik werd echt in het diepe gegooid maar dacht 'ik begin gewoon' en het sloeg aan. Dat was eigenlijk het begin van mijn loopbaan.'Inmiddels gaan de werken van Helmantel de hele wereld over. Het hoogtepunt is een tentoonstelling begin 2018 in het Che-mei museum in Taiwan.Nog steeds staat Helmantel elke dag vroeg op om te schilderen en daar beleeft hij plezier aan. 'Ik kijk terug met grote dankbaarheid dat ik de gezondheid, creativiteit en mogelijkheden heb gehad om me zo te ontwikkelen. Dat is me allemaal toegevallen.'De tentoonstelling 'Geachte Collega's' is nog tot 28 oktober te bewonderen in de Weem.