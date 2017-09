Ouders worstelen met tieners die voor hun 18de al een biertje of wijntje drinken, schrijft het AD vrijdagochtend.

Sinds 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol of tabak meer worden verkocht. Ook mogen jongeren tot hun 18de geen alcohol bij zich hebben in het openbaar. NIX18 heet de campagne van de overheid die ouders en jongeren hier op wijst.De overheid heeft de regelgeving ingevoerd om de schadelijke gevolgen van alcohol tegen te gaan. Hoe minder en gematigder het alcoholgebruik, hoe gezonder, stelt de Gezondheidsraad. Dus: geen biertje meer vanaf je 16de, maar vanaf je 18de.Uit een onderzoek van de overheid, eind 2016, blijkt dat jongeren nu minder drinken. In 2011 had nog 66% van de 12- tot 16-jarigen ooit alcohol gedronken. In 2015 was dat 45%.Ons Lopend Vuur: 16-jarigen mogen best een biertje