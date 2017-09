Nieuwe petitie in de strijd tegen de herindeling van Haren

Het Burgercomité Haren gaat opnieuw proberen de gemeentelijke fusie van Haren met de gemeente Groningen tegen te houden. Samen met Het Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug is de petitie 'Haren niet bij de stad Groningen' opgesteld.

In deze petitie wordt de Tweede Kamer gevraagd niet akkoord te gaan met de fusie. Inwoners van de gemeenten Haren en Tynaarlo kunnen met ingang van 1 september deze petitie tekenen op http://harennietbijstad.petities.nl/ In deze gemeenten gaan de komende weken ook handtekeningenlijsten rond.In een burgerraadpleging hebben inwoners van Haren aangegeven de herindeling met Groningen niet te zien zitten. De provincie Groningen zet de fusieplannen toch door en inmiddels ligt er een voorstel bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Naar verwachting wordt er in het najaar een wetsvoorstel voor de fusie ingediend bij de Tweede Kamer.Het Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug ziet een fusie ook niet zitten. De Noordellijke Hondsrug en het stroomdallandschap Drentsche Aa zou meer gebaat zijn bij een landelijke gemeente. Zij pleit voor een fusie van Haren met de huidige Drentse gemeente Tynaarlo. Haren zou dan naast Zuidlaren, Eelde-Paterswolde en Vries van de nieuwe gemeente vormen, die dan over de provinciegrenzen gaat.'Die mogelijkheid is onvoldoende onderzocht door de provincie Groningen', zegt Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité Haren.