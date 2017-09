Omstreden documentaire 'Jesse' te zien in Groninger Forum

'Jesse', de omstreden documentaire over GroenLinks-leider Jesse Klaver, is komende maandag te zien in Groningen. De film wordt vertoond in Forum Images, de bioscoop van het Groninger Forum.

Filmkunst of kritiekloze propaganda? We laten het aan de bezoekers Sandrina Scholte - Groninger Forum

De film zou worden uitgezonden op televisie door BNN\VARA. Maar deze omroep besloot daar op het laatste moment van af te zien nadat er ophef was ontstaan.Critici vinden de film te veel naar propaganda voor GroenLinks neigen. Regisseur Joey Boink was ook de leider van de verkiezingscampagne van Jesse Klaver bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Beelden die hij maakte voor campagnefilmpjes, heeft hij ook in de documentaire gebruikt.Sandrina Scholte, woordvoerder van het Groninger Forum: 'Filmkunst of kritiekloze propaganda? Dat is aan de bezoekers om over te oordelen. We hebben Peter Middendorp, schrijver en columnist van de Volkskrant, gevraagd de documentaire in te leiden. Daarna kan iedereen zijn eigen oordeel vormen.'Voorlopig gaat het in het Groninger Forum om een eenmalige vertoning. Als er veel belangstelling is, bestaat de kans dat de film vaker wordt vertoond. 'Maar daarvoor moet de distributeur eerst toestemming geven', aldus Scholte.