Dit weekend in Groningen: Pura Vida, de Havendagen, Ballon Fiesta en meer

Nog twee dagen. Dan begint het schooljaar weer in de provincie en kan je stellen dat de zomervakantie écht is afgelopen. Maar geen zorgen: in het laatste vakantieweekend zijn er allerlei spetterende evenementen in Stad en ommeland. Zo sluit je de zomer af!

Door de ligging aan het Oldambtmeer, is Pura Vida in Blauwestad al een aantal jaar een van de meest fotogenieke concerten van de provincie. Maar het is niet alleen een feestje voor het oog. Ook dit jaar verzorgt het Noord Nederlands Orkest weer een eenmalig optreden op de locatie. Het thema dit jaar is 'Echoes of Queen'. Somebody to Love, We Will Rock You, Don't Stop Me Now en natuurlijk Bohemian Rhapsody: ze worden allemaal ten gehore gebracht door het orkest en solisten.Het gratis concert begint zaterdagavond om 19.30 uur. Vorig jaar gingen er zo'n 10.000 bezoekers naar het Rolling Stones-concert van het NNO. Vergeet geen jas of dekentje mee te nemen voor de frisse avonduren, als je geen zin hebt in dansen.Wat doet de douane te water? Hoe is het aan boord van een kabellegger, een schip dat wereldwijd datacenters met elkaar verbind door kabels te leggen? Het zijn maar een paar van de vragen die kunnen worden beantwoord op de Havendagen in Delfzijl, waar je verschillende grote schepen kan bezoeken. Op zaterdag is er om 17.00 uur verder een Kidz-dj en natuurlijk wemelt het er van de dweilorkesten. 's Avonds is er Delfpop met onder andere Jannes op het podium. En zondag? Dan worden bijna alle festiviteiten gewoon nog even dunnetjes over gedaan Liever een iets compacter evenement aan het water zaterdag? Dat kan ook: in de haven van Zoutkamp liggen verschillende garnalenkotters aangemeerd voor Zoutkamp beleeft 't Het is omhoog kijken geblazen in Meerstad dit weekend. Daar is deze zaterdag het Ballon Fiesta, waarop je allerlei luchtballonnen uit de hele wereld op de grond ziet - en in de lucht ziet hangen. Een ballon binnenwandelen kan ook - en er is een flyboardshow. Meevliegen kost 149 euro per persoon, het evenement bezoeken niks. Het programma start om 17.30 uur en de avond wordt vier uur later afgesloten met een lichtshow waarbij de ballonnen op de maat van de muziek verlichten. Vorig jaar waren we er ook bij:De Dierenambulance is op een missie uit: bezoekers beter laten zien wat ze doet. Daarom is er zaterdag een open dag bij de Dierenambulance Groningen aan de Friesestraatweg 199A. Voor kinderen is er een springkussen en kunnen ponyritjes worden gemaakt; voor de liefhebbers een kennisquiz.De rijtuigen komen naar je toe deze nazomer! Vanaf de manege in Schildwolde om 10.30 uur, rijdt een stoet van paarden en wagens door de omliggende dorpen Hellum, Siddeburen en Noordbroek, om afsluitend om 15.30 uur aan te komen bij de Fraeylemaborg in Slochteren. De tijden en tussenstops vind je hier.Een Groningse uitagenda dit weekend kan niet zonder even over de grens te kijken. In Eelde vindt de zestigste Bloemencorso plaats. Met één praalwagen minder dan voorgaande jaren in de optocht, maar het feest is er vast niet minder groot om. Op zaterdag en zondag begint de Corsomarkt om 11.00 uur en daarna zijn er optredens van bands en orkesten. Op zaterdag vindt de optocht om 14.30 uur plaats, op zondag kan je de wagens van dichtbij bekijken vanaf 14.00 uur. Zaterdagavond om 23.00 uur is er vuurwerk. Vijf jaar geleden zag het festijn er zo uit:Goed weekend!