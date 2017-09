Havendagen Delfzijl: 'Kinderen laten ervaren wat in de haven gebeurt'

Vrijdagavond gaan in Delfzijl de Havendagen van start. 'We willen vooral kinderen laten ervaren wat er in de haven allemaal gebeurt', zegt Lammert Hekman van de organisatie.

Ondernemers in het centrum van Delfzijl en de havenbedrijven slaan de handen ineen. 'Zo laten we zien dat we met elkaar verbonden zijn', vertelt Hekman. 'We willen de mensen van buiten kennis laten maken met de haven.''Grote motoren, grote machines, dat is altijd imposant. Zeker voor kinderen', zegt Hekman. 'En als je er dan ook nog mag instappen en net doen alsof je ze mag besturen, dat maakt indruk. Ouderen zullen het ook wel leuk vinden, maar het is met name bedoeld voor jongeren en kinderen.'Ook muziek speelt een grote rol tijdens de Havendagen, die tot en met zondag duren. Het festival Delfpop wordt gelijktijdig gehouden. 'Er is straattheater, straatmuziek, shanty's, we hebben twee podiums in de haven en twee in het centrum', somt Hekman op.De Havendagen worden voor de vierde keer georganiseerd.