De dijk verstevigen met slib uit de omgeving en niet met asfalt. Dat is de insteek van de pilot Brede Groene Dijk, die vrijdagochtend van start ging. 'We zijn innovatief bezig. En het lijkt ook nog mooi', zegt Hilbrand Sinnema van Waterschap Hunze en Aa's.

Het Rijk stelde negen miljoen euro beschikbaar voor het project, waarvoor een stuk dijk ter hoogte van het Ambonezenbosje in de Carel Coenraadpolder gebruikt wordt. De dijk wordt over een kilometer lengte aangepakt en in drie stukken verdeeld.Een deel van de dijk wordt bewerkt met slib uit de kwelder, het andere deel met slib uit de haven van Delfzijl en ook uit de Breebaartpolder komt materiaal. 'De kunst is om zoveel mogelijk natuurlijk materiaal te gebruiken', zegt Sinnema. Het slib wordt eerst tot klei gedroogd, voordat het gebruikt wordt om de dijk te verhogen.Door de stijging van de zeespiegel is dijkverhoging momenteel een belangrijk thema voor de waterschappen. 'Nederland is zo'n beetje door de mensen gewonnen op het water, we moeten zorgen dat de dijken goed in conditie blijven. En we moeten ons aanpassen aan de klimatologische omstandigheden. Volgens de laatste berekeningen moet er her en der weer een stukje bij de dijk op.'Als de proef slaagt, is het de bedoeling dat in de toekomst het stuk dijk richting de Duitse grens over een lengte van twaalf kilometer helemaal volgens de nieuwe, natuurlijke wijze versterkt wordt. Of, in de woorden van Sinneman: 'Hier gaat een hoop werk gebeuren.'