Dronebeelden afgebrand casino leveren 'nuttige dingen' op

De dronebeelden die vrijdagmorgen gemaakt zijn bij het afgebrande Holland Casino in Groningen zijn goed bruikbaar. 'We zien al nuttige dingen', zegt Anouk Bruintjes van de brandweer.

Het was nog even spannend, want de brandweer wist niet of de drone op alle plekken kon komen. 'Er was één specifieke plaats waar we sowieso wilden kijken: de plek waar de brand vermoedelijk is ontstaan. Daar hebben we in ieder geval kunnen kijken', vertelt Bruintjes.Donderdag is er ook geprobeerd om meer te weten te komen over de brand. De inzet van een robot voor beelden leverde niks op. De robot kon namelijk niet ver genoeg het casino in en is niet bij het verbrande gedeelte geweest.Wat er nu precies te zien is op de dronebeelden is nog onduidelijk. 'We moeten de beelden nog goed analyseren tot dat er conclusies worden getrokken. Dat kan nog even duren.'