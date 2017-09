Kim Polling begint met winst op WK

(Foto: Instagram Kim Polling, bewerking RTV Noord)

Judoka Kim Polling is de wereldkampioenschappen judo in Boedapest goed begonnen. Ze won in haar eerste partij in de klasse tot 70 kilo van de Chinese Zi Yan.





In de tweede partij, later vrijdagmiddag, moet de Groningse het opnemen tegen Yuri Alvear uit Colombia, die op de spelen in Rio nog zilver won.



De judoka uit Zevenhuizen staat voor het eerst weer op de tatami na de Olympische Spelen. Na de Spelen in Rio de Janeiro nam ze rust en raakte ze geblesseerd.