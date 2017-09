Definitief: de Astraat in Stad wordt een soort parkje

Het definitieve plan voor de Astraat in de binnenstad van Groningen is hetzelfde als het concept. Daardoor wordt de Westerhaven nu met het centrum verbonden door een klein parkje.

De Astraat moet in de nieuwe plannen meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers. Dat wordt het duidelijkst aan de kant van de Westerhaven. Daar is niet langer ruimte voor auto's en bussen, maar komen negen bomen te staan, die voorkomen dat voertuigen er doorrijden. Ook moeten er verschillende zitplaatsen komen.Het is 'een entree van de binnenstad. Je past de snelheid aan', schrijft de gemeente.In de oostzijde en het smallere gedeelte van de Astraat, is nog wel ruimte voor automobilisten, maar de voetganger krijgt een stuk meer ruimte. De stoep moet overal minimaal 2,5 meter breed zijn. De weg en stoep komen overigens op dezelfde hoogte te liggen. Auto's worden geacht minder snel te rijden. De gemeente hoopt in het najaar een plan van aanpak te hebben hoe bijvoorbeeld de snelheid, ruimte voor terrassen en fietsparkeren wordt gecontroleerd.Kenmerkend voor de verbouwing van de Astraat wordt een geel steentje, dat afgelopen half jaar uitvoerig is getest om gladheid, zoals in bocht tussen de Guldenstraat en de Vismarkt, te voorkomen De werkzaamheden starten op 2 oktober. Voor de intocht van Sinterklaas op 17 november, moet de verbouwing van de Astraat klaar zijn.Deze zondag al worden de bussen geweerd van de Astraat, Munnekeholm en Brugstraat in het centrum. Bussen rijden nu om dat deel van het centrum heen, via het Gedempte Zuiderdiep naar de Westerhaven. Die beide haltes moeten voortaan dienen als uitstappunten naar het stadscentrum.