Polling uitgeschakeld bij WK judo

(Foto: RTV Noord)

Kim Polling is in de derde ronde van het wereldkampioenschap judo uitgeschakeld. Ze verloor van drievoudig wereldkampioene Yuri Alvear uit Colombia, die haar in de houdgreep nam.





Polling maakte op het WK in het Hongaarse Boedapest haar rentree na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, vorig jaar zomer.



Lees ook:

- Kim Polling begint met winst op WK

- Kim Polling: 'Dit toernooi is zeker anders'

- Polling en Grol klaar voor WK judo: 'Ik ben bereid om oorlog te maken' Eerder op de dag had Polling nog gewonnen van de Chinese Zi Yan. Voor de eerste ronde had de judoka uit Zevenhuizen, uitkomend in de klasse tot 70 kilo, een vrijstelling.Polling maakte op het WK in het Hongaarse Boedapest haar rentree na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, vorig jaar zomer.