Gedenkteken voor vermoorde goochelaar Ben Ali Libi onthuld

Vrijdagmiddag is een gedenkteken voor de in Sobibór vermoorde goochelaar Ben Ali Libi onthuld in zijn geboortestad Groningen.



Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord,

staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord,

dus keek ik er met verwondering naar:

Ben Ali Libi. Goochelaar.



Willem Wilmink schreef dit gedicht over de Joodse goochelaar Michel Velleman, beter bekend onder zijn artiestennaam Ben Ali Libi.



Onthulling

Het gedenkteken, met de tekst van het gedicht van Wilmink, is geplaatst op de hoek van het Zuiderdiep en de Ruiterstraat in Stad. Goochelaar Dr.Q. hielp een handje bij de onthulling.



'Tijdloos gedicht'

Douwe van der Bijl, samen met Kasper Peters de initiatiefnemer: 'Het gedicht van Wilmink is tijdloos, als je dat leest weet je wat er met de Joden is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Toegespitst op die ene man: Ben Ali Libi.'



RTV Noord maakte vorig jaar een reportage over de plaats waar het momument voor Ben Ali Libi moest komen:





Joost Prinsen droeg het gedicht van Willem Wilmink enkele jaren geleden voor:





Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt,

kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt.

Er stond al een overvalwagen klaar

voor Ben Ali Libi, de goochelaar.



In 't concentratiekamp heeft hij misschien

zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien

met een lach en een smoes, een misleidend gebaar,

Ben Ali Libi, de goochelaar.



