Man denkt dat vriendin bij de buurman ligt: steen door de ruit

(Foto: Flickr / Bespoketoppers (cc) /Jos Schuurman (FPS))

Het begon met een trouwerij en eindigde die avond in een aanhouding met veel geweld: het gooien van een steen door de ruit van de buurman en verzet bij de aanhouding komt een 36-jarige man uit Siddeburen op een geldboete van vijfhonderd euro te staan.

Zijn 40-jarige vriendin uit Sauwerd probeerde de agenten te belemmeren tijdens de aanhouding en beledigde de agenten. Zij moet zeshonderd euro neertellen, waarvan de helft voorwaardelijk.



Televisie

Het tweetal was op 13 mei op een bruiloft en verloor elkaar uit het oog. De man dacht dat zijn vriendin bij de buurman thuis was en was hier niet blij mee. Hij ging naar het huis van de buurman en hoorde er stemmen. Hij werd kwaad, pakte een steen en gooide die door de ruit. Uiteindelijk bleek dat de televisie in het huis aanstond. Zijn vriendin was er niet.



Vuistslagen, pepperspray en nekklem

Toen agenten bij de man en de vrouw aan de deur kwamen, wilden ze de man meenemen. Deze werkte volgens de politie niet mee. Vuistslagen, pepperspray en een nekklem waren nodig om de man aan te houden. Ook beledigde hij de agenten.



Stevig optreden

De 40-jarige vrouw probeerde de agenten tegen te houden en beledigde de agenten. De man en vrouw vertelden in de rechtbank vooral over het stevige optreden van de politie. De Officier van Justitie vindt dat ze ook moeten inzien dat het gaat om agenten in functie en dat ze zich hier heel bewust van moeten zijn.