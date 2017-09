Plannen binnenstad Groningen fors duurder dan verwacht

De plannen waarmee de binnenstad van Groningen moet worden opgeknapt, zijn fors duurder dan gepland. Om alle wensen in te willigen, moet de gemeente 4,3 miljoen euro meer uitgeven dan verwacht.

De komende twintig jaar gaat het centrum van Groningen op de schop. Er komt bijvoorbeeld een nieuw plein bij het Groninger Forum, wegen worden voetgangersvriendelijker en er moet meer ruimte worden gemaakt voor het stallen van fietsen. Het centrum wordt busvrij en er ligt meer nadruk op 'stadsentrees', die de binnenstad meer accentueren ten opzichte van de ruimte erbuiten. De gemeente wil van het stadscentrum een plek maken waar je niet alleen komt om te shoppen, maar waar je wil verblijven.Maar de kosten voor de plannen zijn hoger dan verwacht. Voor de plannen was aanvankelijk 22,5 miljoen euro uitgetrokken. Nu blijkt dat er 4,3 miljoen euro extra nodig is om all wensen te realiseren. In het raadsvoorstel over de inrichting van de binnenstad, staat bovendien 'dat de lijst met projecten eerder langer wordt dan korter'.Eind dit jaar volgt er een nieuwe begroting, en daarmee ook een prioritering om de plannen financieel behapbaar te maken. Welke plannen er door het tekort sneuvelen, is nog niet bekend.