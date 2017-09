Klachten over hoge werkdruk 't Gerack; directie belooft beterschap

Werknemers van zorginstelling 't Gerack in Uithuizen vinden dat de werkdruk te hoog is. Vakbond FNV start een petitie.

'Er is de afgelopen maanden veel te weinig personeel', zegt Maureen van der Pligt van de vakbond. 'Ze moeten bovendien dubbele diensten draaien. Dit kan zo niet langer, het ziekteverzuim loopt op. Er moeten betere roosters komen en meer medewerkers.'FNV voert actie onder de slogan 'De rek is eruit'. Volgens Ronald Helder, directeur van 't Gerack, heeft de vakbond een punt. 'De rek is er ook uit, dat zien we zelf ook. Het komt door financiële problemen.''We worden gezien als verpleeginstelling, maar zijn een thuiszorginstelling. Ook al lijkt het een verpleeghuis, het zijn zelfstandige appartementen. We krijgen daardoor minder geld. Toch willen we wel de goede zorg leveren. We huurden voorheen in de zomer veel extern personeel in, maar dat kan financieel niet meer. Daardoor is er een hoge werkdruk.'De vakbond wil voor 18 september horen hoe 't Gerack de problemen denkt op te lossen. 'We zijn hard bezig met het verbeterplan, maar dat lukt niet in een paar maanden', zegt Helder 'De roosters waren de afgelopen drie jaren slecht. Nu hebben we een goede planner aangenomen met veel ervaring in de zorg. We zijn dus volop bezig met verbeteringen.'