Primeur in Eemshaven: windmolenbouwer test klimmende kraan

In de Eemshaven is de komende weken een bijzondere hijskraan te zien. Het gaat om de zogeheten climbing crane, oftewel klimmende kraan, die gebruikt wordt om windmolens te bouwen. Het is de eerste hijskraan ter wereld die aan een windmolen kan hangen.

De kraan is gebouwd door het Gelderse bedrijf Lagerwey Wind. Dit bedrijf heeft ook de hoogste windmolen van Nederland (200 meter) ontwikkeld in de Eemshaven staat. De turbine wordt nu gebruikt om de kraan te testen.Bedenker Henk Lagerweij staat er trots bij te kijken als de kraan aan de turbine hangt. 'Dit is fantastisch. Ik heb er jaren geleden al over nagedacht, tekeningen gemaakt op een kladblokje en nu is het werkelijkheid geworden.'Het principe is simpel: de kraan klimt mee tijdens de bouw. De mast bestaat uit blokken van twaalf meter. Op elk blok zit een aanhaakpunt waar de kraan zich aan vast kan maken. De eerste drie blokken worden door een normale kraan op elkaar gezet, daarna komt de klimmende kraan in actie. Die klimt bij elk blok weer een treetje hoger.Volgens Lagerweij scheelt dit aanzienlijk in de kosten: 'Windmolens worden tegenwoordig steeds hoger. Dan heb je ook steeds hogere kranen nodig, die behoorlijk duur zijn. Voor de bouw van deze windmolen was een kraan nodig die honderd vrachtwagens nodig had om vervoerd te worden. Onze kraan heeft maar drie vrachtwagens nodig. Dat scheelt nogal wat.'Daarnaast heeft de klimmende kraan veel minder ruimte nodig op de bouwplaats. Daardoor kunnen windmolens ook veel makkelijker op moeilijke locaties gebouwd worden, bijvoorbeeld op zee.De hoogste windmolen van Nederland werd op de 'ouderwetse' manier in elkaar gezet met een grote hijskraan. De kosten lagen rond de 4,5 miljoen euro. In de Eemshaven begint volgende maand de bouw van een tweede exemplaar die voor het eerst met de klimmende kraan wordt gebouwd. Volgens directeur Lagerweij scheelt dat zeker enkele tonnen.Het bedrijf kan op deze manier dus goedkoper windmolens bouwen. Daarnaast kan de kraan ook worden verkocht aan andere windmolenbouwers. 'Maar we willen dit eerst goed werkend krijgen, dan halen we er zelf voordeel uit. Anderen zien het zeker ook wel zitten, er wordt met veel interesse naar gekeken', besluit Lagerweij.