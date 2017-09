Ooit was het een kerk, nu kan je er eten, trouwen en slapen

Steeds meer kerken in Groningen worden gesloten door een gebrek aan kerkgangers en geld en voor steeds meer kerken moet dus een nieuwe bestemming worden gezocht. RTV Noord neemt deze zomer een kijkje bij een aantal van die kerken. Nu de kerk in Kiel-Windeweer.

Je kunt er eten, trouwen, vergaderen en slapen. De voormalige kerk van Kiel-Windeweer heeft een tweede leven gekregen nadat eind vorige eeuw de laatste kerkdienst werd gehouden.De kerk en pastorie zijn rond 1755 gebouwd en hebben de eeuwen grotendeels ongeschonden doorstaan. In de oude pastorie is een erfgoedlogies ondergebracht met een restaurant en een tweetal kamers: de Amshoff. Ze zijn voorzien van modern comfort, maar ook de oude bedstee zit er in.'Mensen zijn eigenlijk altijd verrast als ze binnenkomen', zegt Marola Claessen van de Amshoff.In de kerk kan worden getrouwd en is er ruimte voor feesten en partijen voor grotere groepen mensen. En dat alles met respect voor het gebouw dat eigendom is van de Stichting Oude Groninger Kerken.'Ik werk op een plek met een ziel, zo voelt het', zegt Claessen.Er is volgens haar maar één nadeel: 'We hebben ontzettend hoge stookkosten.'