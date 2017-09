GroenLinks Leek: geen geld voor vliegveld Eelde

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

GroenLinks in Leek verzet zich tegen een investering van tweeënhalf miljoen euro van de Regio Groningen-Assen in Groningen Airport Eelde. De regio neemt volgende week een besluit over de gevraagde bijdrage. Die bijdrage wordt alleen gegeven als alle gemeenten unaniem instemmen.





Besluit gemeenteraad

Komende woensdag besluit de gemeenteraad van Leek over de gevraagde investering. Als een meerderheid van de raad zich uitspreekt tegen de bijdrage, dan zal de gemeente Leek in de vergadering van de Regio Groningen-Assen tegen het voorstel stemmen.



GroenLinks maakt onderdeel uit van het college van B&W in Leek.



Fractievoorzitter Albert Houwer wil het voorstel niet steunen, onder meer omdat het vliegveld al jarenlang verlies lijdt en dus niet rendabel is te exploiteren. Bovendien kan het vliegveld volgens Houwer de beloofde aantrekkingskracht voor het Noorden niet waarmaken.