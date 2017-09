Ballon Fiesta op de maat van de muziek

(Foto: RTV Noord)

Het is omhoog kijken geblazen in Meerstad dit weekend. Daar is zaterdag het Ballon Fiesta, waarop je allerlei luchtballonnen uit de hele wereld op de grond ziet - en in de lucht ziet hangen.

Vanavond gaan er 24 ballonnen de lucht in. Een van de ballonnen is die van Jan Fokken. Hij heeft wel een hele bijzondere ballon, namelijk een UFO. 'In een Engels blad stond ineens een UFO te koop', zegt hij. 'Die was de UFO film The Fourth of July. De filmmaatschappij wilde hem verkopen. Toen heb ik de luchtballon gekocht.'



Bijzondere ballon

'Het is een hele bijzondere ballon. Hij heeft een doorsnede van 30 meter en is voorzien van UFO geluiden en verlichting', vervolgt Fokken. Omdat de ballon zo zwaar is, kan alleen Fokken zelf er in.



Flyboardshow

Bij het evenement is het ook mogelijk om een ballon binnen te wandelen - en er is een flyboardshow. Het programma wordt afgesloten met een lichtshow waarbij de ballonnen op de maat van de muziek verlichten. Morgen gaan er 28 ballonnen de lucht in.