Waar zijn de paarden van Esther Akkerman?

(Foto: RTV Noord)

Esther Akkerman uit Ter Apel is wanhopig op zoek naar haar paarden Blitz en Jazz. De paarden zijn via handelaren zonder haar instemming verkocht en getransporteerd naar Denemarken. Sinds 1 augustus zijn ze onvindbaar.

Geschreven door Rob Mulder

Verslaggever/presentator

Esther, haar dochter en een veel paardenliefhebbers zijn naarstig op zoek naar de paarden, maar tot nu toe zonder resultaat.



Paardenhandelaar

Er is 1 persoon die weet waar de paarden precies zijn, paardenhandelaar Chris Willems uit Peize. Maar hij weigert daarover informatie te geven. Willems zegt bang te zijn voor allerlei toestanden in Denemarken en zegt dat 'de mensen die de paarden nu hebben ze helemaal niet meer willen verkopen.'



Uiteindelijk zegt hij toe nog 1 keer met de kopers in Denemarken te willen bellen of ze in contact willen komen met Esther Akkerman.



Beloning

Esther Akkerman blijft onverminderd zoeken naar haar paarden. 'Ik heb er alles voor over om ze terug te krijgen. Alles.' Ze heeft inmiddels een beloning van 500 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar haar geliefde Blitz en Jazz.