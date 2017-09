Noord Vandaag: Grote teleurstelling voor Kim Polling

Judoka Kim Polling is in de derde ronde van het WK in Boedapest uitgeschakeld. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

'Natuurlijk had ik anders verwacht. Het zag er op zich goed uit. Ze was zo ontspannen en heeft in het verleden al vaak pech gehad, terwijl ze al heel lang eigenlijk de beste van de wereld is', zegt verslaggever Karel-Jan Buurke vanuit Boedapest.Esther Akkerman uit Ter Apel is wanhopig op zoek naar haar paarden Blitz en Jazz. De paarden zijn via handelaren zonder haar instemming verkocht en getransporteerd naar Denemarken.- De dijk in de Dollard voldoet in de toekomst niet meer aan de strengere veiligheidsnormen.- Steeds meer oude kerken krijgen een nieuwe bestemming, maar als wat eigenlijk?- Boven Meerstad vliegt een UFO tijdens het Ballon Fiësta.- Vandaag is een bijzonder gedenkteken geplaatst voor de Joodse goochelaar Ben Ali Libi. Maar wie was hij eigenlijk?Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.