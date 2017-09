Zeven schetsen: zo kan het centrum van Groningen eruit zien

Een echt Gronings plan. Zo noemt het gemeentebestuur de nieuwe plannen van de binnenstad. Wat zijn de ideeën die de gemeente heeft?

De stad moet toegankelijker en sfeervoller worden. Fietsers en voetgangers krijgen alle ruimte, er komen pleintjes op verschillende plaatsen en bussen en auto's verdwijnen grotendeels uit het straatbeeld.De eerste veranderingen zijn al in volle gang. Ze gaan plaatsvinden in de Astraat. De lijnbussen die er nu nog rijden zullen daar definitief gaan verdwijnen. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met de plannen voor deze straat.Er komt ook meer ruimte voor de Groninger stoep in het centrum van Groningen. Op die stoep kunnen ondernemers bijvoorbeeld een terras creëren, maar bewoners kunnen er onder meer bloempotten neerzetten. In de Middeleeuwen hadden meerdere huizen een eigen stoep. Veel gebouwen hebben die stoep inmiddels niet meer. Met de nieuwe plannen keert de stoep dus weer terug.In de 'leidraad' voor de inrichting van de binnenstad, waarin de gemeente de plannen uiteenzet, staan zeven impressies van het nieuwe stadshart. De gemeente benadrukt dat het ideeën zijn en geen definitieve ontwerpen.We gaan ze stuk voor stuk langs:De Astraat is het eerste stuk stadshart dat op de schop gaat. Het gaat eruit zien als een plein. Shared Space is er het toverwoord. Er komen geen aparte rijstroken. Fietsers en voetgangers delen dus dezelfde weg. De straat gaat volgens planning in oktober op de schop en moet in december af zijn. Daarna volgen de Brugstraat en Munnekeholm.Ook aan het Akerkhof delen fietsers en voetgangers de ruimte. Wie goed op de ideeschets kijkt, ziet niet alleen losse stoelen en een watertje, waardoor de Akerkhof een klein plein wordt - maar ook een toegang naar een ondergrondse fietsparkeerplaats.Nu rijden er nog veel bussen doorheen, maar dat gaat veranderen in de Oosterstraat. Ideeën van de gemeente: natuurstenen stoepen van de cafeetjes en winkels en een soepele overgang tussen de fietsbaan en de 'rijloper'. Een streepje water zou de straat op kunnen leuken.De meest ingrijpende veranderingen kunnen wel eens plaatsvinden aan de Grote Markt. Dat het VVV-kantoor van tijdelijke aard was, was al bekend. Dat er een nieuw hoekpand en een nieuw hotel aan de oostkant komen, ook. De gemeente haalt op de tekening een deel van het terras van de Drie Gezusters weg, en brengt er een podium en speelfontein voor terug.Denk je aan de Poelestraat, dan denk je aan de terrassen in het midden van de plein. Die overleven het gemeenteconcept echter niet. De terrassen komen aan weerskanten, met een geleidelijn in de rand van de stoep en 'strategisch geplaatste bomen'.De hoek van het BIM-tankstation, op de kruising van de Turfsingel en het Boterdiep, gaat volgens deze voorbeelduitwerking rigoureus op de schop. Het tankstation verdwijnt en maakt plaats voor een parkje met traptreden van gras... en een zwembad.Bussen zijn nog wel welkom op het Gedempte Zuiderdiep. Toch krijgen fieters en voetgangers ruim baan. Het hoogsteverschil tussen fietspad, stoep en weg verdwijnt.In hoeverre de schetsen werkelijkheid worden is afwachten. De gemeente benadrukt dat het om voorbeelden gaat.