Groot tekort aan fietsparkeerplaatsen in stad

De stad Groningen kampt met een tekort van zesduizend fietsparkeerplaatsen. Nu worden veel fietsen op straat gezet. Dat zorgt voor overvolle stoepen en daarmee tot overlast.

Volgens wethouder Paul de Rook (D66) is het een grote en lastige zoektocht. 'Een makkelijke oplossing is om de fietsen onder de grond te stallen. Toch is dat wel erg complex en kostbaar. In andere steden gebruiken ze ook wel leegstaande winkelpanden.'Toch is dat volgens De Rook niet een optie in Groningen. 'Hier zijn namelijk niet zoveel leegstaande winkelpanden. Over het algemeen is dat een groot geluk, maar in dit geval komt het ons minder goed uit.'De problemen doen zich vooral voor op zaterdag of tijdens zogenoemde piekuren; momenten waarop veel mensen in de stad zijn. Op zaterdag komen er vijftien- tot dertigduizend fietsen naar het centrum. Er is in fietsparkeergarages plek voor vijftienhonderd fietsen en er zijn meerdere fietsvakken op straat, maar dat alles biedt dus niet voldoende ruimte.De wildgroei aan geparkeerde fietsen is de gemeente al langer een doorn in het oog. Om tot een oplossing te komen was er eerder een experiment met fietsvakken op donderdag- tot en zaterdagavond uitgevoerd. Met succes want de gemeente gaat die fietsvakken vaker inzetten. Fietsersbond wil overlast door zwerffietsen aanpakken (2016)