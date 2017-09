FC Groningen met 3-0 onderuit

(Foto: Emiel Venema)

FC Groningen is vrijdagavond met 3 - 0 onderuit gegaan tegen Sankt Pauli in Rotenburg. Bij rust was de stand nog 0 - 0 en toonde Groningen zich van zijn goede kant.

Groningen was rommelig

In de tweede helft was Sankt Pauli de betere partij. Het spel van Groningen was rommelig. Na een vrije trap kon Richard Neudecker de 1 - 0 maken.



Samir Memesevic van Groningen maakte even later een overtreding, waarop Sankt Pauli een strafschop kreeg. Waldemar Sobota trapte deze in het doel van de FC.



Grootste kans

Tom van Weert had de beste kans op een doelpunt voor de FC in de wedstrijd, maar het mocht niet baten. Hij schoot op de lat.



Iets later scoorde Sobota wederom, deze keer van een indrukwekkende afstand van veertig meter.



Debutanten

Nieuwkomer Uriel Antuna uit Mexico maakte zijn debuut in de eerste minuten van de wedstrijd. Ook de Zweed Hampus Finndell maakte zijn debuut in de wedstrijd, in de tweede helft.