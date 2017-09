Onwel geworden automobiliste rijdt voortuin in

(Foto: De Vries Media)

Van de voortuin van een woning in Warfhuizen was vrijdagavond niet veel meer over. Tijdens het rijden raakte een automobiliste onwel. Ze kwam met haar auto in de tuin terecht.

Het is niet bekend waardoor de vrouw onwel is geworden. Een ambulance heeft haar met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Een berger haalde de flink beschadigde auto weg. Naast de planten en de schutting raakten ook een vlaggenmast en boompje behoorlijk beschadigd.