Podiumplaats voor Slagter in openingsrit Alberta

(Foto: Cannondale)

Wielrenner Tom-Jelte Slagter is als derde geëindigd in de eerste etappe van de Ronde van Alberta in Canada.





Twee jaar geleden won Slagter (Cannondale-Drapac) twee etappes in de Ronde van Alberta. Onlangs werd bekend dat Slagter de komende twee seizoenen voor Dimension Data gaat koersen.



De coureur uit Slochteren kwam op 28 seconden van de Amerikaanse ritwinnaar Evan Huffman boven op de slotklim naar Marmot Basin Ski Area. De rittenkoers duurt tot en met maandag.