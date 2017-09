Mimoun Mahi scoort bij debuut Marokko

FC Groningen-speler Mimoun Mahi heeft vrijdagavond zijn debuut voor Marokko gemaakt. De aanvaller bekroonde dit optreden direct met een goal.

Mahi viel in het WK-kwalificatieduel thuis tegen Mali tien minuten voor tijd in. De 23-jarige Hagenees bepaalde vlak voor tijd, met een intikker, de eindstand op 6-0.Het was niet de eerste keer dat bondscoach Renard Mahi opriep voor het Marokkaans elftal. In de zomer kwam hij bijvoorbeeld in de oefenwedstrijd tegen Oranje in de Kuip niet in actie.