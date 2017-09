Column: Yantai Pangang

Het Chinese enthousiasme jegens democratie zal er niet groter op worden als ze daar het nieuws uit Groningen een beetje volgen. Wat zouden ze er in Beijing van vinden dat een paar snotneuzen en miesmachers in een medezeggenschapsclubje in staat zijn om die Groningse campus in Yantai te blokkeren?

Na een eerste lachsalvo bij het horen van dit nieuws, na het bedremmelde telefoontje van de Grote Roerganger van de RUG, zullen de gedachten van de regering daar misschien even teruggaan naar het Plein van de Hemelse Vrede in 1989. Naar die jongen die daar voor het oog van de wereld in zijn eentje een rijtje tanks tegenhield. Nou ja, voor even dan. ‘Weet je nog wel? Wat een mafketel was dat, zeg.’ Ze mompelen meewarig nog iets over rietstengels die moeten meebuigen met de wind, of een andere Chinese tegeltjeswijsheid, en buigen zich dan weer over hun bami speciaal. Graag of niet, die campus, en voor Groningen tien anderen. Zij zijn de wind, de anderen het riet.



Zo afkerig als de Chinezen al 5000 jaar zijn van democratie, zo doordrenkt is Nederland ervan. Er kan nog geen besluit over nieuwe koffiekopjes genomen worden, of er moet een medezeggenschapsraad, personeelsfractie of ander inspraakorgaan over meepraten. Dat schijnt de schuld te zijn van de middeleeuwse waterschappen, dat polderen. Alleen ging het toen nog niet over de kleur van de kantinevloer. Maar omdat het aanbod nu eenmaal de vraag schept, en praatjes graag gaatjes vullen, wordt er inmiddels in alle hoeken en gaten ‘ingesproken’. Gewoon omdat het kan. Een grote roerganger moet het hier doen met duizenden stuurlui aan wal.



De frustratie voor roerganger Sibrand Poppema van de universiteit moet enorm zijn. Zo’n grote kans om gratis en voor niks een Groningse dependance op te zetten in het land van de toekomst, de RUG daarmee nog verder op te stuwen in de rankings, daar misschien wel een standbeeld aan over te houden en dan in het zicht van de haven te worden gedwarsboomd door een stelletje zeurpieten en dwarsliggers. Hij moet zich voelen als professor Dingelam uit Hermans’ ‘Onder Professoren’, die zijn riante werkkamer moest opgeven na twee dagen vergaderen door de laboratoriumraad, met daarin twee hoogleraren, twintig wetenschappelijke ambtenaren, vijftig studenten en dertig secretaresses, instrumentmakers, laboranten, werksters en schoonmakers, benevens de portier. ‘De stem van de portier - een luie communist - had de doorslag gegeven.’



Nog afgezien van dat standbeeld is ‘Yantai’ ongetwijfeld van groot belang voor Groningen. Een stad met zo’n 2 miljoen inwoners, daar wil je wel een warme band mee opbouwen. Denk aan een lijnvlucht Yantai-Eelde. Denk aan een voetbalopleiding voor onze FC. Denk aan de afzetmarkt voor Hooghoudt en Knol’s Koek. 'Het is te mooi om waar te zijn', zei Poppema daar zelf over en dat is helaas maar al te waar gebleken. Eerst bleek het niet mooi en vervolgens niet waar.



Het lijkt erop dat het prachtplan is gestrand op principiële en praktische bezwaren van de universiteitsraad. De stuurlui aan wal winnen het van de roerganger. Zij zijn de wind en Poppema het riet. Hij moet zich maar troosten met de gedachte dat de wind in Nederland vaak uit een andere hoek waait. Of, om met Lao-Tse te spreken: Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder.



Willem van Reijendam