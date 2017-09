Holland Casino zet advertentie: 'Dank voor alle inzet'

Holland Casino betreurt de overlast die de brand en de nasleep daarvan heeft veroorzaakt, en nog steeds veroorzaakt. Het gokbedrijf schrijft dat in een advertentie die zaterdag in het Dagblad van het Noorden staat.

Wij zijn enorm geschrokken Directie&Medewerkers Holland Casino Groningen

'Wij realiseren ons dat met name de direct omwonenden en buren-ondernemers, maar ook de overige inwoners en bezoekers van de stad en regio, net als wij enorm geschrokken zijn', stelt Holland Casino.Het bedrijf bedankt in de advertentie ook de gemeente en de hulpdiensten, omdat dankzij hun 'fantastische inzet erger is voorkomen'. 'Wij zijn met hen intens dankbaar dat er geen gewonden zijn'.Holland Casino herhaalt op zoek te gaan naar een nieuw pand in Groningen. 'Maar de komende periode zullen wij (...) ook zo zorgvuldig mogelijk blijven werken aan het verwijderen van het bestaande pand en trachten de overlast daarvan zo beperkt mogelijk te houden.'