Bromfietser negeert stopteken

De arrestatie van de roekeloze scooterrijder (Foto: Politie/Facebook)

Een 25-jarige bromfietser uit Groningen heeft zich verzet tegen zijn aanhouding op de Korreweg in de Stad. De man probeerde met hoge snelheid aan een bromfietscontrole te ontkomen en reed hierbij onder andere over trottoirs.

De bestuurder knalde uiteindelijk op de kruising van de Riouwstraat en de Korreweg tegen een motoragent aan. De bromfietser kwam daardoor ten val en verzette zich vervolgens tegen zijn arrestatie.



Niet voor het eerst

De man reed zonder rijbewijs en zijn bromscooter bleek ook nog eens opgevoerd te zijn. Het was niet de eerste keer dat hij hiervoor werd aangehouden. De bromscooter is in beslag genomen en de man is meegenomen voor verhoor.