Eelde is klaar voor 61ste editie Bloemencorso

Om zes uur vanochtend kwamen de mensen van de verschillende corsowijken in Ons Dorpshuis in Eelde samen. Klaar om geschminkt te worden. De één veranderde in een vlinder, de ander in een zigeuner. De rest van de ochtend werden de laatste reparaties aan de wagen verricht en verschenen de wagens nog voor een jury.

Ook corsowijk West-End werkt al maanden aan de praalwagen, vertelt mede-bouwer Harry Donselaar. In mei begonnen ze met de bouw van de wagen en zelfs de kleinste details zijn afgewerkt. 'De wagen heet droom en voorop zie je een gezicht en achterop ook. Alles was je er tussen ziet, dat droom je', vertelt Donselaar tegen RTV Drenthe . Er zijn vier verschillende droomthema's te zien, elk in een andere kleur die de elementen licht, lucht en water aanstippen.'Wel was het nog even spannend toen de wagen uit de bouwplaats werd gereden: 'De focus lag op de gloeilampen met water", vertelt Donselaar. Deze moesten natuurlijk heel blijven. "Enkelen zijn gesneuveld, maar het is niet anders.'De saamhorigheid onder de deelnemers is groot. Iedereen werkt maandenlang aan deze praalwagens en vandaag krijgt iedereen het resultaat te zien. Voor veel mensen staat de Bloemencorso al ver van tevoren in de agenda, maar de nieuwkomers moeten nog even wennen.Dit is het vierde jaar dat Wilma Snippe meedoet met corsowijk West-End. Zij en haar dochter vinden dit evenement geweldig. 'We hebben nu een paar weken vakantie, maar werken toch aan de corso. Het is een feestje', vertelt ze enthousiast. Andere jaren werkte ze mee, maar dit jaar staat ze voor het eerst op de praalwagen.Femke Zwaneveld helpt dit jaar voor het derde jaar mee bij West-End. Ook zij staat dit jaar voor het eerst op de wagen. Hoewel ze het best spannend vindt, heeft ze het ook goed naar haar zin. 'Het is heel gezellig. Een leuke groep mensen werkt hieraan mee', vertelt zij. 'Het leeft nu ook wel een beetje bij mij, als niet Eeldenaar.'Het thema van deze 61ste editie van Bloemencorso Eelde is '60 jaar verleden in het heden verleden'. Zestien wagen rijden mee in de optocht. De corsowijken maken een praalwagen met een thema dat een van de voorgaande jaren ook al in de optocht te zien was. Voorbeelden hiervan zijn boskabouters, Robinson Crusoe en Stoppelhaene.Het Bloemencorso Eelde is te volgen via een livestream van RTV Drenthe op onze website