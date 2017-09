Een eeuw lang geitenfokken in Groningen gevierd met keuring

Met een feestelijke geitenkeuring heeft de Groninger Bond van Geitenfokverenigingen zaterdag haar honderdjarig jubileum gevierd. Op boerderij de Zes Grazen in St. Annen kwamen geitenhouders uit de hele provincie bij elkaar.

Op de keuring werden zaterdag zo'n veertig geiten aan de keurmeesters getoond. En dat is in vergelijking met zo'n twintig jaar geleden een enorme achteruitgang. Toen werden er jaarlijks wel zo'n tweehonderd geiten ter keuring aangeboden.Die terugloop komt vooral door alle administratieve en veterinaire maatregelen die zijn genomen na de laatste mond-en-klauwzeer uitbraak en de Q-koorts epidemie onder de geiten.'Vroeger werd de geit wel de koe van de armen genoemd', zegt geitenfokster Titia Zuur. 'Maar tegenwoordig moet je wel bijna rijk zijn om geiten te houden en om aan alle regelgeving te voldoen.'Toch doet de Groninger Bond er alles aan om geitenfokken populair te maken. Zo waren er vandaag speciale wedstrijden voor kinderen om te kijken wie een geit zo mooi mogelijk rond kan leiden voor de keurmeesters. Jolien Dijkema ging uiteindelijk met de eerste prijs naar huis. Pekelder geiten zijn geliefd in heel Europa (2016)