Jong FC Groningen met man minder gelijk tegen DOVO

FC Groningen onder -23 heeft ook de tweede wedstrijd van dit seizoen gelijkgespeeld. Op Corpus den Hoorn eindigde de wedstrijd tegen DOVO uit Veenendaal in 2-2.

De eerste competitiewedstrijd eindigde in en tegen Spijkenisse eveneens in 2-2.De eindstand stond bij rust al op het bord. De ploeg van trainer Alfons Arts kende een enorm slechte start. Binnen twee minuten stond het al 0-2 voor de Utrechters.Groningen kwam na een kwartier beter in de wedstrijd en kwam terecht terug in de wedstrijd. Eerst scoorde Michael Breij en vervolgens maakte Amir Absalem vlak voor rust, na een zeer fraaie aanval, de gelijkmaker.Direct na rust kreeg Daniël Camara Bos zijn tweede gele en dus rood. Groningen ging niet achterover leunen en kreeg zelfs meerdere kansen om de overwinning alsnog binnen te halen, maar gescoord werd er niet meer. Wel raakten beide ploegen nog de paal.