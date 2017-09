Expeditie Grunnen kan het dak op

Er wordt gedanst op het nummer 'Kom van dat dak af!'. Maar Wiebe en Linda komen niet van het dak af. 24 uur lang leven de twee op het dak van het dorpshuis in Westernieland.

Deze actie wordt georganiseerd voor het project 'Elk dorp een duurzaam dak', gefinancierd door de NAM. Ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen kunnen zich aanmelden voor het project maar ze moeten er wel iets voor terug doen.