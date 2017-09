Proostmeerloop prooi voor Jan Venhuizen

Jan Venhuizen uit Appingedam heeft zaterdag de Proostmeerloop in Wagenborgen gewonnen.

Venhuizen liep de wegwedstrijd over vijftien kilometer in een tijd van 53 minuten en 24 seconden. Bij de vrouwen won Bertha Bruggenkamp uit het Smilde. Zij bereikte de streep na één uur en vijf minuten.De Proostmeerloop was dit jaar toe aan de vijftiende editie. Het parcours voerde de deelenemers traditiegetrouw rond het Proostmeer, ten noordwesten van Wagenborgen. Vorig jaar ging de winst in Wagenborgen naar Arjan Marchand uit Groningen.