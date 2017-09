Pura Vida breekt bezoekersrecord

De elfde editie van het openluchtconcert Pura Vida in Blauwestad is beter bezocht dan ooit. Meer dan twaalfduizend mensen wisten hun weg naar de oevers van het Oldambtmeer te vinden.

De bezoekers kwamen ook meer dan ooit op de fiets, zegt Erica Tervelde van de organisatie. 'We hebben zelfs extra fietsenrekken moeten neerzetten.'Aanvankelijk leek het er op dat het concert maximaal tienduizend mensen aan kon. 'Maar we hebben het terrein anders ingedeeld', aldus Tervelde. 'Daardoor hebben we flink wat meer ruimte gekregen.'Dit jaar stond het concert in het teken van Queen. Het Noord Nederlands Orkest speelde met solisten Jennie Lena, Joseph Clark (VS) en Yollandi Nortjie (Zuid-Afrika) talloze hits van de beroemde rockband. Tienduizend Stones-fans genieten van Pura Vida-concert NNO in Blauwestad (2016)