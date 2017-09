Grol stapt over naar zwaargewichten

Henk Grol stapt over naar de klasse boven honderd kilogram. Eerder speelde Grol alleen in de klasse tot honderd kilo.

'Ik ga niet meer afvallen, ik word zwaargewicht', zei Grol zaterdagavond tegen de NOS'Het is alles of niks en ik hoop het door te trekken tot de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Zolang mijn lichaam nog functioneert en de resultaten komen, blijf ik doorgaan', aldus Grol.Volgens zijn bondscoach Maarten Arens had Grol al veel eerder moeten overstappen, omdat hij hierdoor meer vrijheid krijgt. 'Ik heb de hele zomer onwijs moeten diëten, dat is erg belastend voor mijn privéleven. Ik ben wil ook nog plezier hebben', zegt de 32-jarige judoka.Grol moest het WK judo in Boedapest laten schieten door een knieblessure, maar is niet bang dat die knie nog meer belast wordt in de zwaardere klasse.