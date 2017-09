Scheemder botst op rotonde bij Gieten

De auto botste frontaal op de zandwal van de rotonde (Foto: Persbureau Meter)

Op de N34 bij de rotonde van Gieten is een 25-jarige man uit Scheemda tegen een zandwal gebotst. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de man te onderzoeken.

De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Uit een blaastest bleek dat de man had gedronken. Bloedonderzoek moet uitwijzen of de man ook daadwerkelijk te veel alcohol op had.



Omleiding

Het verkeer op de N34 moest tijdelijk omrijden. De auto is na het ongeval weggesleept. Er waren geen andere auto's bij het ongeluk betrokken.