Vanaf morgen meer treinen tussen Groningen en Assen

Vanaf morgen rijden er extra treinen in de ochtend- en avondspits tussen Assen en Groningen. De afgelopen periode zijn de treinsporen in Assen hiervoor gereed gemaakt.

Inwoners van de regio Groningen-Assen kunnen nu in de spits zes keer per uur met de trein reizen tussen deze steden. Ook verdubbelt het aantal treinen voor reizigers vanaf Haren en station Groningen Europapark, van twee keer per uur naar vier keer per uur.Het verbeterde traject in Assen wordt om 8.30 uur feestelijk geopend. Onze ochtendverslaggever is dan live te volgen op Radio Noord