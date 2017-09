Nieuwe pendelbus rijdt eerste meters in Stad

Het nieuwe pendelbusje dat de reguliere bussen in de binnenstad vervangt, heeft haar eerste meters gemaakt. De pendelbus rijdt tussen de Westerhaven, het Akerkhof en het Zuiderdiep.

De nieuwe pendelbus is onderdeel van het vernieuwde vervoersplan van de binnenstad.De eerste klant van de bus was een Noorse man die het pendelsysteem kent uit zijn eigengemeente Bergen; de op één na grootste stad van Noorwegen. Daar is de pendelbus al een vertrouwd onderdeel van het vervoer in de binnenstad.De grote bussen die eerder in de A-Straat, de Brugstraat en de Munnekeholm reden zijn verdwenen om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven. Ook zorgde de grotere bussen in de Stad voor veel bijna-ongelukken.Volgens Eric Bos van ondernemersvereniging de Groningen City Club was de bus hard nodig om de ruimte in de binnenstad te behouden. 'Het is niet meer nodig om pal voor de deur van het warenhuis uit te stappen. De Groningse binnenstad wordt steeds drukker en bovendien hebben we genoeg parkeergarages in de stad. Deze bus creëert ruimte en dat is voor iedereen prettig', aldus Bos.De pendelbus in de Stad is een proef die een jaar duurt. Na dit jaar besluit de Gemeente of de bus een vast onderdeel wordt van de dienstregelingen in de binnenstad.