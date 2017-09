Groninger Wim Bleeker Nederlands Kampioen zeilen in 12-Voetsjol

De Groninger Wim Bleeker is trots op zijn eerste prijs (Foto: Nicole Bleeker) Een impressie van de zeilwedstrijd op het Sneekermeer (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Wim Bleeker is zondag voor de vierde keer Nederlands Kampioen geworden in de 12-Voetsjol klasse. Op het Sneekermeer was Bleeker de beste in een veld met 43 boten.

Het was al het vierde kampioenschap voor de Groninger. 'Het waren spannende wedstrijden, mede door de zachte wind. Dan is het echt zaak om te zorgen dat je snel voorin zit.', aldus Bleeker.



Broederstrijd

'Het is extra leuk om van mijn broer te winnen. Hij is ook vier keer Nederlands kampioen geworden, dus nu staan we gelijk.' Waar Pieter Bleeker jaren de dienst uitmaakte in de Jol klasse, zeilt zijn jongere broer Wim hem nu meestal voorbij.



Doelstelling

In de jaren zestig is Tom Reijers zeven keer kampioen geworden. 'Dat is nu mijn doel en ik zit aardig in de richting', aldus een blije Nederlands Kampioen.