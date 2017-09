38 woningen tijdelijk zonder water in Siddeburen

Wateroverlast aan de Singellaan in Siddeburen (Foto: Johan Wildeboer/112Groningen)

In Siddeburen is zondagochtend een waterleiding in de Singellaan gesprongen. Het gaat om een hoofdwaterleiding, waardoor 38 woningen in de straat zonder water zitten.

Buurtbewoners zijn op straat actief om de ontstane troep weer op te ruimen. Naar verwachting is het probleem eind van de middag weer verholpen.