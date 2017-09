Ex-staatssecretaris Van Dam: boeren hebben zelf schuld

Martijn van Dam, die deze week vertrok als staatssecretaris van Economische Zaken, houdt melkveehouders zelf verantwoordelijk voor de pijnlijke en gedwongen inkrimping van hun veestapels omdat er te veel mest werd geproduceerd.

Hij zei dat zondagmorgen in een interview met het radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1.Volgens Van Dam is de rode draad dat 'boeren zelf verkeerde beslissingen hebben genomen'. Ze zijn volgens hem veel te hard gegroeid en vervolgens naar de overheid gaan kijken. Van Dam zegt dat de boeren zelf een verantwoordelijkheid hebben. 'Je weet wat de regels zijn, hou je eraan.'Hij reageerde daarmee op kritiek van veehouders die hun koeien weg moesten doen. Van Dam zou een chaos hebben gecreëerd. De staatssecretaris zou te lang hebben gewacht met de invoering van fosfaatrechten en stelde regels voor die door de EU niet werden geaccepteerd.Het interview is opgenomen toen Van Dam nog staatssecretaris was, maar is na zijn vertrek uitgezonden. Van Dam gaat aan de slag als lid van de raad van bestuur van de NPO.